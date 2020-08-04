دول عربية وغربية تعلن تضامنها مع حادث بيروت الأليم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:46 م
حادث بيروت
حادث بيروت
وكالات

أعلنت دول عربية وغربية، منذ قليل، عن تضامنها المطلق مع لبنان لمواجهة الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، مساء الثلاثاء، وخلف خسائر مادية وبشرية مهمة.

 

وتضامنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الشعب اللباني في هذه الظروف الصعبة، حيث كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبين تغريدة على تويتر قال فيها:"تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة.. اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".

 

ومن جانبه كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تغريدة على حسابه في تويتر "نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه.. ونسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويلطف بهم وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم.. اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه".

 

وتتابع المملكة العربية السعودية، ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"، مؤكدة "وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم عبر تويتر "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

 

وقد أمر نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإرسال "مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت عصر اليوم الثلاثاء".

 

وقد أبدت وزارة خارجية مملكة البحرين "بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع الذي وقع اليوم، مؤكدة "تضامن البحرين مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وإلى الحكومة اللبنانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، داعين الله تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه العزيز من كل شر ومكروه".

 

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن تضامن بلاده مع لبنان في محنته الحالية، وقال "نعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي  شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، هذا اليوم"، نقلًا عن سكاي نيوز عربية.

 

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