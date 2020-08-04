بعد الانفجار.. 10 معلومات لا تعرفها عن مرفأ بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:43 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
سيد مصطفى
شهد مرفأ بيروت عصر اليوم الثلاثاء، تفجير ضخم في مستودعاته، أسفر عن سقوط 50 قتيلا ومئات المصابين حتي الآن، والذي يشكل مركز التقاء للقارات الثلاث: "أوروبا، آسيا، وأفريقيا"، وهذا ما جعل منه ممرا لعبور أساطيل السفن التجارية بين الشرق والغرب. 

1- أسسه الفينيقيين مع مرافئ صور وصيدا

2- اهتم به المسلمين كمركز لصناعة السفن ومن بعدهم الصليبيين

3- يعتبر منذ القدم من أصلح الموانئ لرسو السفن، وهو الميناء الذي تجد فيه المراكب الأمان في جميع الفصول. 

5- لم يسع المرفا في العصور القديمة في الشتاء السفن الكبيرة القادمة إلى مرفأ بيروت، فكانت تضطر للالتجاء إلى خليج الخضر قرب الكرنتينا، أو عند مصب نهر بيروت.

6- كان الميناء في العصر الإسلامي يصدر حرير إلى دمياط والإسكندريّة والمغرب وتونس والجزائر، وتعود هذه المراكب محمّلة بالأرز، والكتّان والأنسجة وجلود الجواميس من مصر.

7- منذ السبعينات كان مرفأ بيروت أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة.

8- يقدر عدد السفن التي ترسو فيه بـ3100 سفينة.

9- تمثل البضائع التي تدخل إليه 70% من حجم البضائع التي تدخل لبنان.

10- يتألف مرفأ بيروت من أربعة أحواض، يتراوح عمقها بين 20 – 24 مترًا، وعدد الأرصفة 16 رصيفًا، تنتشر عليها المستودعات المسقوفة والمكشوفة، حيث تبلغ مساحة أحواضه نحو 660000. 

11- المنطقة الحرة في المرفأ تبلغ مساحتها 81000 متر مربع ويجري العمل على توسيعها لتمتد على مساحة 124000.

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