باحث: تركيا دشنت شركة لاستقطاب المسلحين من الشيشان والصومال إلى ليبيا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف أحمد عطا، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، عن تأسيس تركيا لشركة في الشيشان لاستقطاب أخطر العناصر المسلحة.

وقال خلال حواره لقناة الغد، إن العناصر الشيشانية تنتمي لتنظيم القاعدة وقامت تركيا بتجنيد 500 عنصر منهم وتم نقلهم إلى مصراتة.

وأضاف أن المجتمع الدولي تجاهل سياسات تركيا في سوريا ويصمت أمام جرائم أردوغان المتراكمة في سوريا وليبيا.

وكشفت تقارير صحفية أن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا شهدت افتتاح مكاتب لتجنيد إرهابيين للقتال في ليبيا، عبر وكالة تابعة لزعيم ما كانت تعرف بجبهة النصرة أبو محمد الجولاني وذلك لحساب تركيا التي تدعم الجماعات الإرهابية في إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد تواصل العمليات التركية لنقل المرتزقة إلى ليبيا من مختلف الجنسيات.


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اندلع حريق، بمحطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليلة أمس الاثنين الموافق 202083"، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقد قررت سلطات المطار، إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي وإلى حين إشعار آخر.


وكانت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الليبية، أعلنت إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة.


وأفادت مصلحة المطارات الليبية التابعة لحكومة الوفاق بأنه "سيتم استئناف رحلات شركات الطيران التجارية "المغادرة" مجددا من مطار معيتيقة الدولي ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 202089 وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حاليا بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي".


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