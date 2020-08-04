أسعار النفط تسجل أعلى مستوي فى 5 أشهر بالختام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:43 م
أسعار النفط
أسعار النفط
سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 5 أشهر مع آمال التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيزية إضافية لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وكان الخام تراجع بأكثر من 1 بالمائة مع مخاوف من تزايد حالات الإصابة الجديدة بوباء "كوفيد-19" حول العالم، الأمر الذي قد يهدد بإعادة فرض قيود الإغلاق وبالتالي جمود النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر الإفصاح عن البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم سبتمبر  بنحو 1.7 بالمائة إلى 41.70 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 5 مارس  الماضي.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر  بنحو 0.4 بالمائة إلى 44.33 دولار للبرميل.

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