مخرج الغسالة لـ"الفجر الفني": محمود حميدة أستاذ في السينما ..وهذه أصعب مشاهد "الغسالة" "فيديو"

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أعرب المخرج عصام عبد الحميد، عن سعادته الشديدة بتجربته في فيلم "الغسالة"، مضيفاً أنها تجربة ممتعة ومهمة جدا في مشواره الإخراجي.





وقال عصام عبد الحميد في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أن كواليس العمل كانت ممتعة وجميلة، خاصة مع الفنان أحمد حاتم، واصفا إياه بأنه شخص مجتهد محب لعمله، بالإضافة إلى أنه صديقه بعيداً عن كونه ممثل.







وأشار أن العمل مع الفنان محمود حميدة إضافة لأي شخص، فهو يعتبر محمود حميدة رمز السينما، واصفاً إياه بأنه استاذ السينما، والعمل معه إفادة وخبرة.







وعن اختياره الشخصيات، أشار إلى أنه حرص على تقديم الشخصيات بشكل مختلف، عما تعود الجمهور عليه، بينما وضح أن أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، هى المشاهد الخاصة بالزمن والجرافيك والتنقلات، والخاصة بالدراما بين الأشخاص.





يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.