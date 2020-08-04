ببعض الكلمات.. ماغي بو غصن تعبر عن حزنها بسبب انفجار بيروت

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شاركت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتزامن مع حادث الإنفجار الذي هز لبنان في الساعات الماضية.



وكتبت في هذه التغريدة بعض الكلمات التي تعبر عن الحزن والأسى قائله: "يارب احمي لبنان يارب لطفك بكل المصابين".



ويذكر أن اللبنانيين فجعو بحدوث انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.



وانتشرت عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها صعود الدخان والأدخنة في موقع الإنفجار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي