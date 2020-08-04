آرسنال يقدم عرضا مغريا لأوباميانج لمدة 3 مواسم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:53 م
أوباميانج
أوباميانج
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي قدم عرضًا لنجم الفريق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من أجل تجديد عقده مع الفريق اللندني.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن آرسنال سيقدم عقداً تبلغ مدته 3 سنوات لأوباميانج سيحصل من خلاله النجم الجابوني على راتب أسبوعي قد يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أوباميانج يعتبر لاعب محوري في تشكيلة آرسنال ومن أهم نقاط القوة في الفريق اللندني لذلك يصر الجانرز على تجديد التعاقد معه بأي ثمن.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الجابوني البالغ من العمر 31 عامًا تمكن من تسجيل 29 هدفًا في الموسم الحالي وساهم في تتويج فريقه بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي.

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