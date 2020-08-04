"مش قضاء وقدر".. نيكول سابا تتعرض لصدمة عقب انفجار بيروت

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شاركت الفنانة نيكول سابا، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب الانفجار الذي حدث ببيروت في الساعة الماضية.



وكتبت "سابا" قائله: "ما حد يقنعني إن هدا انفجار عادي قضاء وقدر،إيه لما بيضحك علينا وهالتوقيت بالذات".



ويذكر أن اللبنانيين فجعو بحدوث انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.



وانتشرت عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها صعود الدخان والأدخنة في موقع الإنفجار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي