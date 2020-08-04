"مش قضاء وقدر".. نيكول سابا تتعرض لصدمة عقب انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:52 م
نيكول سابا
نيكول سابا
مي مرسي
شاركت الفنانة نيكول سابا، تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب الانفجار الذي حدث ببيروت في الساعة الماضية.

وكتبت "سابا" قائله: "ما حد يقنعني إن هدا انفجار عادي قضاء وقدر،إيه لما بيضحك علينا وهالتوقيت بالذات".

ويذكر أن اللبنانيين فجعو بحدوث انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وانتشرت عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها صعود الدخان والأدخنة في موقع الإنفجار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي
"مش قضاء وقدر".. نيكول سابا تتعرض لصدمة عقب انفجار بيروت
"مش قضاء وقدر".. نيكول سابا تتعرض لصدمة عقب انفجار بيروت
"مش قضاء وقدر".. نيكول سابا تتعرض لصدمة عقب انفجار بيروت
"مش قضاء وقدر".. نيكول سابا تتعرض لصدمة عقب انفجار بيروت

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيكول سابا انفجار ببيروت الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يورط الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 6 ساعات

دراسة إيطالية: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

الآن

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 11 ساعة

بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

محافظ بيروت باكيًا: الانفجار الذي حدث أشبه بهيروشيما وناغازاكي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تطور مفاجئ في صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 17 ساعة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

​دانييلا رحمة ترقص على أنغام حسين الجسمي خلال تصوير "مهم جدا"

نيكول سابا تكشف حقيقة "حملها".. وترد على الشامتين (فيديو)

عاجل.. انهيار منزل إليسا بسبب انفجار لبنان

سيرين عبد النور تعبر عن حزنها بسبب انفجار لبنان

"يارب إستر".. انفجار بيروت يفزع نوال الزغبي

رامي صبري يدعم لبنان بعد انفجار بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

03:28 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

05:49 م

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا