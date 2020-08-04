صبري فواز يكشف حقيقة تأثير انفجار بيروت على تصوير "اسود فاتح"

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حرص الفنان صبري فواز، علي توجيه رسالة اطمئنان للجمهور وذلك بعد الانفجار الذي حدث في لبنان حيث أنه متواجد حاليا لتصوير مسلسل 'اسود فاتح '.



واضاف صبري خلال فيديو تم نشره علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن كرو المسلسل بخير وأنه بعيد عن المكان الذي قام فيه الانفجار.







وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.





وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار الضخم، وتصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة الدخان من مكان الموقع، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر مع اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة به.



مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويشارك فيه كل من روجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

