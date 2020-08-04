سميرة سعيد عن انفجار بيروت: مشهد مخيف ومرعب

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حدث منذ قليل إنفجار هائل في قلب عاصمة لبنان" بيروت" مما سبب الهلع لسكان بيروت وأدي هذا الإنفجار إلي مصرع وإصابة العديد من المواطنين، وتأثرت العديد من المنازل من جراء هذا الانفجار.



و نشرت الفنانة سميرة سعيد فيديو لإنفجار ببيروت وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



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وعلقت "سميرة " علي الفيديو قائلة :"مشهد مخيف ومرعب لا افهم في لغة السياسة ولا بموائماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف الله يحفظ لبنان ويحفظ عالكنا من كل هذه الكوارث التي تتوالي علينا تباعاً " وإنفزع الجميع جراء هذا الإنفجار الذي تسبب في حدوث موجه من الرعب بين المواطنين وإصابة الكثير .





يذكر أن حدث انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان، وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان، وأدي الإنفجار إلي مصرع ما يقرب من عشرة أشخاص وإصابة آخرون.

