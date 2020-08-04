الخطوط الجوية الأردنية تعلن استئناف رحلاتها إلى خمس دول

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:11 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، على موقعها الرسمي، بدء بتسيير رحلاتها إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتبارا من السبت 8 أغسطس، وإلى كندا في 13 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى ماليزيا وتايلاند في الأول من سبتمبر المقبل، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

ويأتي استئناف تلك الرحلات في الأيام المقبلة بعد توقف استمر 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وحددت الحكومة الأردنية في وقت سابق قائمة بـالدول الخضراء تضم 22 دولة، أي البلدان ذات الوضع الوبائي منخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، في 26 يوليو الماضي، إن استئناف الرحلات الجوية مع الدول الخضراء اعتبارا من 5 اغسطس.

وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن، وتشمل لائحة "الدول الخضراء" النمسا، كندا، الصين، قبرص، الدانمارك، إستونيا،جورجيا، ألمانيا، جرينلاند، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، ماليزيا، مالطا، موناكو، نيوزيلندا، النرويج، سويسرا، تايوان وتايلاند.

وأوضح أن القادمين من الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يوما، إنما هناك إجراءات منها فحص البي سي آر قبل المغادرة، مشيرا إلى أن قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين.

وكان خالد سيف، وزير النقل الأردني، قد أكد الشهر الماضي أن وزارة الخارجية الأردنية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها.

وبحسب الوزير فإن المسافر القادم للأردن سيتعهد بأنه قضى 14 يوما في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 آلاف دينار إذ تبين أن المعلومات غير دقيقة، مشيرا إلى أن الطائرات ستعمل بسعتها الكاملة.

وعلقت السلطات الأردنية في 17 مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنذ ذلك الحين، سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة أكثر من 20 ألف أردني كانوا عالقين في الخارج، كما تمت إعادة نحو 25 ألف عربي وأجنبي من الأردن إلى بلدانهم.

ومازالت الأردن بمنأى نسبيا عن تفشي واسع للوباء مع تسجيلها 1218 إصابة مؤكدة بالفيروس، و11 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الأردنية.

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