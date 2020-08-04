انتحار طالبة ثانوية عامة بالغربية لحصولها على مجموع ضعيف

أقدمت طالبة في الصف الثالث الثانوى العام على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى كوبرى سمنود فى نهر النيل لمرورها بحالة نفسية نتيجة تعنيف أسرتها لها عقب حصولها على مجموع ضعيف.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بقيام فتاة بإلقاء نفسها من أعلي كوبري سمنود فى نهر النيل.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وتبين أن الفتاة تدعي حنان. م. ر. 17 عاما، طالبة في الصف الثالث الثانوى وأقدمت على الانتحار بالقفز من أعلى الكوبري في نهر النيل بمدينة سمنود بسبب تعنيف أسرتها ومرورها بحالة نفسية سيئة عقب حصولها على مجموع ضعيف ودرجات منخفضة.

ويواصل رجال الإنقاذ النهرى محاولة إنتشال الجثة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف الي مستشفى سمنود العام.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة





اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.





أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.





وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالب/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالب/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالب/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".





وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.