توجيهات عاجلة من السيسي بشأن منظومة التعليم العالي

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





ووجه الرئيس، بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.

كما وجه الرئيس باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي والتي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.





ووجه الرئيس بصياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة، وشدد الرئيس على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.



