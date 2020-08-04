هنا الزاهد تحتفل بوصول متابعيها لـ14 مليون عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:42 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزاهد" بتوب أبيض وشعر منسدل على كتفها،واحتفلت بوصول متابعيها لـ14 مليون حيث كتبت تعليقا قائله: "14 مليون حب".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بحبك"،"يختي قمراية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مشاركتها في فيلم "الغسالة" والذي تم عرضه بدور عرض السينمات بعيد الأضحى المبارك وحقق نجاحا كبيرا.

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