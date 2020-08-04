"ياريت الفترة الجاية نبطل جواز ".. ميس حمدان تنصح جمهورها

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:39 م
ميس حمدان
ميس حمدان
سيدة صادق
قامت الفنانة ميس حمدان في الفترة الآخيرة بعمل فيديوهات مضحكة عبر تطبيق التيك توك وتشارك جمهورها الفيديوهات محاوله منها نشر روح الضحك والفكاهه، وأحياناً تنشر فيديوهات ساخرة بالإشتراك مع شقيقتيها دانا حمدان ومي سليم.

ونشرت" ميس" فيديو آخير لها تتحدث من خلاله عن الزواج بطريقة فكاهية وساخرة نوعاً ما وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهرت"حمدان" في الفيديو وهي تحذر متابعيها من الزواج ووصفتة بالبراشوت الذي عندما يرتفع سرعان ما يسقط منفجراً".


وعلقت" ميس "علي الفيديو بطريقة فكاهية قائلة :"نصيحة مني ليكو ياريت الفترة الجاية نبطل جواز"

يشار إلي ستطرح قريباً المطربة ميس حمدان أغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى" والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال،و أغنية "صح صح يا غبى" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء.


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