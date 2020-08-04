مستشفى الأقصر العام يحتفل بخروج جميع مصابي كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:24 م
أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
احتفل مستشفى الأقصر العام، بخروج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تعافي آخر حالتين وخروجهم إلى المنزل، بعد ثبوت سلبية تحاليلهم الطبية.

وأنهى الفريق الطبي بمستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى والدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل ومنسق عام مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، فعاليات العزل الصحي، حيث تقرر غلق المستشفى لمدة يومين لتعقيمها وتطهيرها قبل فتحها ودخول منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير مستشفى الأقصر العام، إن المستشفى بدأت العزل الصحي في الرابع من يونيو الماضي، حيث تم شفاء 410 حالة خلال الفترة الماضية منذ بداية العزل وحتى الآن.

وأوضح "عمر"، أن كافة الحالات خرجت من المستشفى بصحة جيدة، كما تم عمل عمليات جراحية مختلفة لعدد من مصابى كورونا داخل المستشفى، منها 10 عمليات ولادة قيصرية، و14 حالة ما بين عظام ووجراحة عامة، والحمد لله الجميع خرج بسلامة وشفاء تام من كورونا، مؤكدًا على أنه ستبدأ اليوم عمليات التعقيم والتطهير داخل المستشفى لكى تعود المستشفى عام من جديد بعد نهاية فترة العزل داخلها.

وأكد مدير مستشفى الأقصر العام، أنه سيتم تعقيم المستشفى على مدار 48 ساعة، لكى تعود الأعمال داخلها فى كافة الأقسام تباعًا وطبقًا لنظام التأمين الصحى الشامل، حيث زار المستشفى الأسبوع الماضى لجنة من وزارة الصحة بقيادة الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزير للرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحى الشامل.

فيما قال عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية لتجهيز العيادات الخارجية، مؤكدا أن المستشفى استقبل خلال الأيام الماضية قيادات وزارة الصحة ومسئولي التأمين الصحى الشامل بقيادة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذى تابع تجهيزات المستشفى الحالية فى المشروع لخدمة أهالي المحافظة مع بدء التأمين الصحى خلال الفترة المقبلة.

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