خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2020

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، واعتماد النجاح بنسبة 81.5%، ينتظر المتضررون من نتائجهم بامتحانات الدور الأول، فتح باب التظلمات، من أجل التظلم، حيث يحصل على نتيجته خلال ثلاثة أيام من تقدمه بالطلب.





ويرصد "الفجر"، خطوات تقديم التظلم على نتيجة الدور الأول بالثانوية العامة.





تقديم التظلم بالثانوية العامة

يحق للطلبة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي، تقديم التظلم.





إجراءات التظلم

وحددت وزارة التربية والتعليم، لمن يرغب في تقديم التظلم، سداد مبلغ قدره 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بها عن طريق البريد أو البنك الأهلي لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.





وكذلك، يقوم الطالب بتقديم طلب للإطلاع على كراسة إجابته، لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة.





ويرفق إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة الشخصية في المديرية التعليمية التابع لها.





شروط التظلم

وفي هذا الصدد، يحدد للطالب موعد للإطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة من الساعة التاسعة صباحًا.





ويشترط، اطلاع الطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.









حقوق الطالب

يمنح الطالب درجات في حالة وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو خطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.





ويحصل الطالب على نتيجة التظلم خلال ثلاثة أيام من تقدمه بالطلب.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 81.5%، وجاء عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% في الثانوية العامة 18%، ونفسها للحاصلين على مجموع من 90% إلى 95%.





وبالنسبة للطلاب الأوائل هذا العام وصل عددهم إلى ٣٩ طالبا، ومن شعبة الرضيات 13 طالبا، بينهم 11 بنين وفتاتين 2، شعبة العلوم 12 طالبا منهم 7 بنين 5 بنات، ومن شعبة الأدبي 14طالبا، منهم 3 بنين و11 بنات.





وجاء من المدارس الحكومية المجانية نحو 30 طالبا من قائمة الأوائل بينما حققت المدارس الرسمية لغات 3 طلاب، والمدارس الخاصة طالب واحد، والخاصة لغات 5 طلاب.



