الفرحة فرحتين.. لقاء سويدان تفتتح مسرحيتها الجديدة "سيد درويش" وتحتفل بعيد ميلادها غدًا

تستعد الفنانة لقاء سويدان، غدًا الأربعاء، لعرض أولى عروض مسرحيتها الغنائية الاستعراضية "سيد درويش" والتي ستقام في التاسعة والنصف مساءً، على مسرح البالون بالعجوزة.

وكان فريق العمل قد انتهوا من جميع الاستعدادات قبل عيد الأضحي المبارك، بعد أشهر من البروفات، بسبب كمية الأغاني الدرويشيه والاستعراضات المتنوعة.

ويصادف يوم افتتاح المسرحية عيد ميلاد نجمة العرض لقاء سويدان والتي تقوم بدور الست جليلة في المسرحية.

ويقوم ببطولة المسرحية النجوم لقاء سويدان وميدو عادل وسيد جبر ومن تأليف سيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.