الفرحة فرحتين.. لقاء سويدان تفتتح مسرحيتها الجديدة "سيد درويش" وتحتفل بعيد ميلادها غدًا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تستعد الفنانة لقاء سويدان، غدًا الأربعاء، لعرض أولى عروض مسرحيتها الغنائية الاستعراضية "سيد درويش" والتي ستقام في التاسعة والنصف مساءً، على مسرح البالون بالعجوزة.

 

وكان فريق العمل قد انتهوا من جميع الاستعدادات قبل عيد الأضحي المبارك، بعد أشهر من البروفات، بسبب كمية الأغاني الدرويشيه والاستعراضات المتنوعة.

 

ويصادف يوم افتتاح المسرحية عيد ميلاد نجمة العرض لقاء سويدان والتي تقوم بدور الست جليلة في المسرحية.

 

ويقوم ببطولة المسرحية النجوم لقاء سويدان وميدو عادل وسيد جبر ومن تأليف سيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.

أخبار تهمك

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم وأرقام الجلوس

منذ ساعة و نصف

خاص.. الأهلي يعرض على شريف إكرامي منصب إداري بأوامر فايلر واللاعب يحسم أمره

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 12 ساعة

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ أقل من ساعتين

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ ساعة و نصف

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 7 ساعات

(رابط سريع / Fast Link) استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش

منذ ساعة و 10 دقيقة

بـ"رقم الجلوس".. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

منذ ساعتين

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

02:59 م

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

12:44 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا