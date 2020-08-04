"من غير مجاملة".. الجمهور يُشيد بأغنية أحمد جمال الجديدة

طرحت شركة مزيكا للنجم أحمد جمال على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنيته الثالثة من ألبومه الغنائى الجديد وهى بعنوان "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى، وميكس محمد شفيق، وديچيتال ماستر أمير محروس، وتم التسجيل بستوديو الرسالة مهندس الصوت أحمد جودة.

واستطاعت الأغنية ان تنال إعجاب عدد كبير من آراء الجمهور على موقع اليوتيوب أو الفيسبوك أو تويتر أو على انستجرام.

وانتشرت تعليقاتهم الإيجابية، ومن بين هذه الآراء قالت معجبة: "مش ممكن ي جيمى كل مرة عظمة احلى من اللى قبلها مفيش جمال اكتر من كده الأغنية تحفة بجد صوتك واللحن وكلمات كلها قمر اووى.. وقال معجب: "جميل جدا افضل اغنية للعيد" وقال آخر: " من غير مجاملة اغنية نادرة مافيش كلام الله عليك تحفة أوووى الأغنية ربنا يوفقك" وقالت معجبة أيضا: "من أول ما الأغنية نزلت وانا كل لما تخلص اجبها من الأول تانى اسمعها بحس إن انا بسمعها أول مرة بجد تحفة".

يذكر أن أغنية "من غير مجاملة" تقترب من المليون مشاهدة على اليوتيوب بعد طرحها من 3 ايام فقط.. وتعتمد الأغنية على الريتم المقسوم الذى تصاحبه حالة من البهجة والفرح تتناسب مع الأجواء الصيفية.