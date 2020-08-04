ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:28 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن تعاقد فريق مانشستر سيتي مع صفقة نارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق. 


وأشارت تقارير حسب "فابريزيو رومانو"، إن فيران توريس وقع عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2025، وتم الانتهاء من الأوراق والفحص الطبي في برشلونة صباح اليوم. 


ومن المقرر أن يعلن مانشستر سيتي عن صفقة فيران توريس اليوم الثلاثاء ، وذلك بعد تخطي اللاعب الفحوصات الطبية بشكل كامل. 


وجاء تعاقد مانشستر سيتي مع فيران توريس ليكون بديل لليروى ساني الذي رحل إلى بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي الحالي.

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