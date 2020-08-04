الآن.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
نتيجة الثانوية العامة 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة لطلاب الثانوية العامة، ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.


ويمكن للطلاب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائجهم "بالضغط هنا"

وقد أعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.


كما تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وتهنئتهم صباح اليوم وسيتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم بعد قليل.

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