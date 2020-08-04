بختام أول جلسة بعد عيد الأضحي ..البورصة تربح 4.3 مليار جنيه
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:02 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء أولي جساتها بعد أجازة عيد الأضحي ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب علي معظم القياديات التى احتفظت بلونها الاخضر بإستثناء التجارى الدولى الذى حد تراجعه من ارتفاع المؤشر الرئيسي و هو ما ظهر من ارتفاع المؤشر الثلاثينى محدد الأوزان بحوالى ال 1%.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13531 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة.
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