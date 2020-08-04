بختام أول جلسة بعد عيد الأضحي ..البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء أولي جساتها بعد أجازة عيد الأضحي  ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات  مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب  علي معظم القياديات التى احتفظت بلونها الاخضر  بإستثناء التجارى الدولى الذى حد تراجعه من ارتفاع المؤشر الرئيسي و هو ما ظهر من ارتفاع المؤشر الثلاثينى محدد الأوزان بحوالى ال 1%.


وربح رأس المال السوقى للبورصة  المصرية بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.
 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13531 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.
 
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة.

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الاضحي أجازة عيد الأضحى

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