بختام أول جلسة بعد عيد الأضحي ..البورصة تربح 4.3 مليار جنيه





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء أولي جساتها بعد أجازة عيد الأضحي ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب علي معظم القياديات التى احتفظت بلونها الاخضر بإستثناء التجارى الدولى الذى حد تراجعه من ارتفاع المؤشر الرئيسي و هو ما ظهر من ارتفاع المؤشر الثلاثينى محدد الأوزان بحوالى ال 1%.









وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.