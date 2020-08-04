"الوطنية للانتخابات" تحسم الجدل بشأن إمكانية تصويت الناخبين الوافدين فى غير لجانهم؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط إدلاء الناخبين بصوتهم، خلال فترة الاقتراع، والتي ستكون على مدار يومين، بهدف زيادة المشاركة، وترك اتساع من الوقت للناخب للتمكن من توصيل صوته، والإدلاء برأيه بانتخابات مجلس الشيوخ واختيار من يمثله بها.





وسيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس.





ومن ضمن التساؤلات التي تورد فى هذا الشأن، هل يمكن للناخب التصويت فى غير لجنته الانتخابية، ونرصد فى ذلك ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات:





- غير مسموح للناخبين الوافدين الذين يتواجدون فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم إلا فى دوائرهم.





- كل ناخب يُبدى رأيه، فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.





- تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط.



