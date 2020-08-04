"الوطنية للانتخابات" تحسم الجدل بشأن إمكانية تصويت الناخبين الوافدين فى غير لجانهم؟

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط إدلاء الناخبين بصوتهم، خلال فترة الاقتراع، والتي ستكون على مدار يومين، بهدف زيادة المشاركة، وترك اتساع من الوقت للناخب للتمكن من توصيل صوته، والإدلاء برأيه بانتخابات مجلس الشيوخ واختيار من يمثله بها.

وسيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس.

ومن ضمن التساؤلات التي تورد فى هذا الشأن، هل يمكن للناخب التصويت فى غير لجنته الانتخابية، ونرصد فى ذلك ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات:

- غير مسموح للناخبين الوافدين الذين يتواجدون فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم إلا فى دوائرهم.

 - كل ناخب يُبدى رأيه، فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

- تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط.

- تم إتاحة التصويت على مدار يومين حتى يكون أمام الناخب فرصة للتوجه للجنته الانتخابية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ الوطنية للانتخابات الفجر

أخبار تهمك

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

منذ ساعة و نصف

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 14 ساعة

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

خاص.. الأهلي يعرض على شريف إكرامي منصب إداري بأوامر فايلر واللاعب يحسم أمره

منذ ساعتين

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

منذ حوالي 3 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم وأرقام الجلوس

منذ ساعة و 27 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

(رابط سريع / Fast Link) استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg

منذ أقل من ساعتين

بـ"رقم الجلوس".. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من ساعتين

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

رابط جديد.. الآن نتيجة الثانوية العامة 2020

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

الري الإثيوبية تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

02:59 م

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط g12.emis.gov (اعرف نتيجتك الآن)

12:44 م

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

11:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا