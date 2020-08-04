أستاذ مناعة يوضح سبب تراجع إصابات كورونا في مصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن تراجع إصابات فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة يؤكد نجاح المنظومة الطبية في متابعة فيروس كورونا، ويعكس فهم واضح لأساليب الوقاية التي يفترض أن يتبعها المواطن لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدى لنجاح مقاومة الفيروس، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات في مصر هي أقل نسبة من كثير من دول العالم يما يعني نجاح المنظومة في تقديم الرعاية الصحية مما تسبب في انخفاض عدد الوفيات رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة، أن نقاط القوة في مقاومة فيروس كورونا متمثلة في اهتمام رئيس الدولة والحكومة وكافة الجهات ومتابعة المحافظين لمنع الفاعليات تغلبت على نقاط الضعف، مشددًا على أن أي مهمل أو مستهتر أو مروج للشائعات قد يقلل من الانجازات التي تتم، موضحًا أنه من الوارد أن يحدث موجة ثانية من فيروس كورونا، منوهًا بأن رئيس الوزراء وضع إجراءات متزامنة مع أعداد الإصابات، بحيث يتم زيادة الإجراءات حال زيادة الاصابات. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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