"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:32 م
محرر الفجر والأول مكرر بالثانوية العامة
محرر الفجر والأول مكرر بالثانوية العامة
إسلام أمين
شهدت قرية إمليط التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حالة من الفرحة والبهجة بعد حصول صلاح الدين صبحي كامل أحد أبنائها على المركز الأول مكرر في الثانوية العامة لشعبة العلوم بمجموع 410 درجة، وتوافد أهالي القرية على منزل الطالب المتفوق لتهنئته والتقاط الصور التذكارية معه وسط أجواء احتفالية.

وأرسل "صلاح" نصيحة لطلاب الثانوية العامة الجدد من خلال عدسة "الفجر" بالمذاكرة والثقة بالنفس وعدم الاستماع للمحبطين، مشيرا إلى أنه توقع التفوق وكان متوقع أن يكون من الأوائل على الجمهورية، ولم يصدق نفسه عند الاستماع لنتيجته خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجري اتصالا هاتفيا بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء المحافظة، لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم.

وهنأ المحافظ، كلا من الطالب صلاح الدين صبحى موسى كامل ابن قرية امليط بايتاى البارود، من مدرسة عزت النمر الثانوية بنين، الاول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 410 علمي علوم، والطالب، احمد يسرى عبد الحميد النقرتى ابن قرية سرنباى بالمحمودية، من مدرسة المحمودية الثانوية بنين، الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي رياضة.

وأكد المحافظ خلال اتصاله لهم ولذويهم أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بها لباقي زملائهم، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مشيرا انه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بديوان عام المحافظة لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية. 

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)
"الفجر" داخل منزل الأول مكرر بالثانوية العامة بقرية إمليط في البحيرة (صور)

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