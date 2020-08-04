خلال دقائق.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية





نتيجة الثانوية العامة 2020 | تسعى بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لطلاب الثانوية العامة، ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس





الأن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020





ومن المقرر أن يتم إتاحة النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء بعد دقائق قليلة ليتمكن جميع طلاب الثانوية العامة 2020 من الحصول على نتيجتهم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال رابط الوزارة من هنــــــــا





ويمكن للطلاب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائجهم " بالضغط هنا





وقد أعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.









كما تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وتهنئتهم صباح اليوم وسيتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم بعد قليل.



