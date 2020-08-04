آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:45 م
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات

كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عبر حساب مجلس الأمة على موقع تويتر، إن هناك "تحسنا ملحوظا" في صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة.

 

وأضاف: "أطمئن المجلس عن صحة صاحب السمو. هناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبا".

 

وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس الاثنين، أيضا تصريحات طمأن فيها الحكومة على استقرار صحة أمير الكويت.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

 

وصل الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك لاستكمال العلاج.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أمير الكويت حالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أن الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئیس الحرس الوطني، كان على رأس مرافقيه.

 

وغادر أمير الكويت البلاد فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه الطبي "بناء على مشورة الفریق الطبي المعالج له"، وفق ما ذكر وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ علي جراح الصباح.

 

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين، "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

 

وكان قد صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا.

 

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح ، حكم الكويت في كانون ثان/يناير عام 2006 حيث أصبح الأمير الخامس عشر للدولة بعد تنازل سعد العبدالله السالم الصباح عن الحكم بسبب حالته الصحية.

 

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