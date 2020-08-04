تعرف على تفاصيل رحلة معاناة إيد شيران مع الإدمان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تحدث النجم الفائز بجائزة "جرامي" خلال مقابلة مع دار النشر Hay House، عن أسرار حياته الشخصية وأزمة إدمانه الخطيرة التي أدخلته في صراع مع الإفراط في تناول الطعام والشراب.

وأكد النجم إد شيران أن أسلوب حياته خلال جولته العالمية في عام 2015 حول حياته، حيث كان نظامه الغذائي سيء جداً من خلال الأطعمة والإسراف في الشرب، ثم عدم رؤية ضوء الشمس على الإطلاق، وتوقف عن ممارسة الرياضة".

وتابع صاحب Shape Of You: "كنت أبقى مستيقظاً وأشرب طوال الليل. كانت الحافلة تتوقف في الساحة فأنام فيها طوال اليوم ثم أستيقظ ثم أخرج، وأقوم بالعرض الفني، ثمّ أشرب، وأعود إلى الحافلة. لم أرَ ضوء الشمس ربما لأربعة أشهر".

وأضاف: "كل شيء ممتع في البداية، ثم يبدأ الحزن حين تكتشف الصراعات الشخصية والنفسية التي نشأت من شخصية شديدة الإدمان".

واعترف بأنه لا يميل إلى التصرف بشكل معتدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقته بالطعام والكحول.

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