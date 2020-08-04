تامر حسني عن الموزع أحمد إبراهيم: صديق الرحلة.. والأخير يرد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
نور طلعت
في لافتة طيبة حرص الفنان تامر حسني، على نشر مقطع فيديو يضم أبرز الأعمال الغنائية للموزع أحمد إبراهيم، عبر خاصية"ستوري" بحسابه الخاص على موقع الصور"إنستجرام" مؤكدًا على كونه موزع عبقري.

وكتب حسني:"أحمد إبراهيم صديقي وصديق الرحلة ومن أهم وأرقى موزعين مصر فخور بكل شغلك يا أحمد وربنا يوفقك في كل اللي جاي".

ليرد عليه أحمد، قائلًا،:" انا اللي فخور بصداقتنا وفخور كفنان مصري بيك والرحلة دي قيمتها في وجودك، فخور اني جزء من تاريخك الكبير، طول عمرك اخ وديما في ضهرنا كلنا مبروك الفيلم والالبوم الجديد".

في سياق أخر قال أحمد إبراهيم،مؤخرًا "تامر حسني شاطر جدًا في السينما، وعارف هو عاوز إيه، وأهنأه على فيلمه الأخير الذي سيطرح في الأسواق".

وأعرب إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، عن سعادته بالعمل مع الفنان تامر حسني، مشيرًا إلى أن أغنية "180 درجة" من أفضل الأغاني التي وزعها.



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