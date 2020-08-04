الأولى مكرر علمي علوم لـ"الفجر": لم اعتمد على الدروس.. وكنت بتابع السوشيال

قالت روان أحمد عبدالمنعم، الفائزة بالمركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم، إنها لم تكن متوقعة أن تكون من الأوائل بل كانت تتوقع حصولها على مجموع مرتفع فقط، مضيفة أن فوزها بالمركز الأول جاء مفاجأة، وأنها تطمح أن تلتحق بكلية الطب بإحدى الجامعات الدولية ولاسيما الجامعة الأمريكية أو الألمانية.





وأضافت روان، خلال حديثها مع "الفجر "، أنها لم تأخذ أي دروس خصوصية سوى في الصف الثالث الثانوي فقط ولم تكملها لظروف غلق السناتر بسبب كورونا، وأنها لم تكن في الأساس تعتمد على الدروس في مذاكرتها وتحصيل دروسها، بل على الاعتماد على نفسها، وأن والدتها كانت دائما تشجعها وتسهر معها أثناء المذاكرة، موجهة الشكر لوالدتها وأسرتها لما قاموا به من مجهود أوصلها للمركز الأول.





وأكدت الأولى علي الثانوية العامة، أنها لم يكن لديها عدد ساعات محدد في المذاكرة بل كانت تذاكر حسب الوقت، فضلا عن متابعتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من أجل الترويح على نفسها إلا أنها كانت تستطيع تنظيم وقتها.



