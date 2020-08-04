الأولى مكرر علمي علوم لـ"الفجر": لم اعتمد على الدروس.. وكنت بتابع السوشيال

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قالت روان أحمد عبدالمنعم، الفائزة بالمركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم، إنها لم تكن متوقعة أن تكون من الأوائل بل كانت تتوقع حصولها على مجموع مرتفع فقط، مضيفة أن فوزها بالمركز الأول جاء مفاجأة، وأنها تطمح أن تلتحق بكلية الطب بإحدى الجامعات الدولية ولاسيما الجامعة الأمريكية أو الألمانية.

وأضافت روان، خلال حديثها مع "الفجر "، أنها لم تأخذ أي دروس خصوصية سوى في الصف الثالث الثانوي فقط ولم تكملها لظروف غلق السناتر بسبب كورونا، وأنها لم تكن في الأساس تعتمد على الدروس في مذاكرتها وتحصيل دروسها، بل على الاعتماد على نفسها، وأن والدتها كانت دائما تشجعها وتسهر معها أثناء المذاكرة، موجهة الشكر لوالدتها وأسرتها لما قاموا به من مجهود أوصلها للمركز الأول.

وأكدت الأولى علي الثانوية العامة، أنها لم يكن لديها عدد ساعات محدد في المذاكرة بل كانت تذاكر حسب الوقت، فضلا عن متابعتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من أجل الترويح على نفسها إلا أنها كانت تستطيع تنظيم وقتها.

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة، معقبا: "تكريما للأوائل علينا ذكر أسمائهم والمحافظات التي ينتمون لها".

وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأول مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي علوم هو أحمد السيد برعي السيد بمجموع 410 درجة من محافظة بني سويف. 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الأول على شعبة علمي رياضة هو عمر عبدالسميع عبدالجواد بمجموع 410 ومن محافظة القليوبية، لافتا إلى أن الطالبة علا أحمد سعد هى الأولى منفردة على الشعبة الأدبية بمجموع 409 ومن محافظة القليوبية، متابعا أن الطالبة سامية محمد عبدالرحمن هى الأولى على المكفوفين بمجموع 395.5 درجة.

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