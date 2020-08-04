برعاية"تيك توك".. نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي



وستطل نانسي في الحفل من موقع خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت دون حضور جماهيري ولكن سيتمكنون من مشاهدة الحفل عبر بث حصري على تطبيق “تيك توك”، وستقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.



ويعتبر حفل نانسي عجرم الأول الذي تنظمه “تيك تيوك” في الشرق الأوسط والثاني للشركة على مستوى العالم بعد حفل المغني الكندي The Weeknd



جدير بالذكر أن النجمة نانسي عجرم، كانت دائمًا تبدي اعتراضها على تعلق نجلاتها بموقع "تيك توك" وكانت لا تفضل استخدامه أبدًا حيث كشفت هذا من خلال عدد من الحوارات التليفزيونية.



تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي من مدينة بيروت، وذلك يوم الخميس الموافق 6 أغسطس،في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.