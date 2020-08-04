وزير التعليم: حرمان 85 طالبا من امتحانات الثانوية عامين وإحالتهم للنيابة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك تقارير كاملة عن الشكاوي والقضايا التي وردت إلى الإدارة العامة للشئون القانوينة، حيث ورد 1074 قضية تتعلق بالامتحانات، والتي تتعلق 1145 طالب، و359 معلم.





وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر القضايا كانت تتعلق بحالات غش عن طريق الهاتف المحمول، حيث تم إجراء تحقيقات وإتخاذ عقوبات مناسبة لضمان تكافؤ الفرص.





وأضاف أنه تم إلغاء الامتحانات في جميع المواد لمدة عامين متتالين للطلاب المخالفين وعددهم 85 طالب مع إحالتهم للنيابة العامة، مع إلغاء الامتحانات لعام واحد لنحو 214 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، كما تم إلغاء الامتحان في مادة واحدة لنحو 455 طالب مع السماح لهم بدخول الامتحان الدور الثاني.





نتيجة الثانوية العامة 2020 | أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط مباشر على موقعها الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها، عبر موقع الوزارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي) وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس.





نتيجة الثانوية العامة 2020





وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).



