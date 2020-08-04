ضبط ٤ قطع سلاح ناري أثناء إطلاق النيران بين عائلتين بقنا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، من ضبط ٤ قطع سلاح داخل بداخل إحدى القرى بقنا، وجاء ذلك أثناء تبادل اطلاق النيران بين عائلتين لوجود خصومة ثأرية.

كان تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة بقرية حمرا دوم بدائرة المركز بين كلٍ من، طرف أول (عامل)، وطرف ثان (عاطل)، وذلك لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 2 بندقية آلية - مسدس - فرد خرطوش) بحوزة (عدد 4 متهمين) إثنين منهم من العائلتين، وكذا تنفيذ قرارين إزالة تعديات على أراضى زراعية عبارة عن (أسوار) خاصين بالمتهمين الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى إستمرار الجهود لضبط المتهمين الهاربين وما بحوزتهما من أسلحة نارية.


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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