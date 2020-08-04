وزير التعليم يكشف رسميا عن عدد أوائل الثانوية العامة 2020

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلبة الحاصلين على أكثر من 95% يصل إلى 18%، منوها بأن النسبة هذا العام أعلى من العام الماضي.





وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، اليوم الثلاثاء، إلى أن العدد الكلي لأوائل الثانوية العامة يبلغ 39 طالب، منهم 30 طالب ينتمون للمدارس الحكومية العامة.





نتيجة الثانوية العامة 2020 | أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط مباشر على موقعها الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها، عبر موقع الوزارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي) وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس.





نتيجة الثانوية العامة 2020





وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).



