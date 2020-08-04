صعود جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل أول جلسة بعد عيد الأضحي

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الأضحى، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مع الأنباء الإقتصادية الإيجابية و تثبيت لتصنيق ائتمانى جيد مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش و تحول ايجابى لاداء الاجانب بالسوق المصرى مع فرص استثمارية واعدة.









إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10659 نقطة، و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 1552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2381 نقطة.









وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال حدوث ارتدادة قوية للأسهم بعد اجازة العيد وإستطاع معها المؤشر الرئيسى اجتياز المقاومة الصعبة وهي 10600 نقطة والذى اغلق عندها مستهدفا ال 11000 - 11200 نقطة كهدف اول والمؤشر السبعينى الذى يستهدف القمة السابقة عند 1576 ثم 1600 نقطة مع اعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية و تبديل الاوراق التى صعدت بنسبة كبيرة خلال الجلسات الماضية.



