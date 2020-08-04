نجم توتنهام: سئمت من إيقاف الشرطة لي بشكل عنصري ومتكرر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:31 ص
مدافع توتنهام هوتسبير داني روز
مدافع توتنهام هوتسبير داني روز
أكد مدافع توتنهام هوتسبير، داني روز، أنه سأم من التمييز العنصري بعد إيقافه بشكل متكرر من الشرطة، وسؤاله عما إذا كانت سيارته مسروقة.

أكد مدافع إنجلترا السابق 30 عاماً، أنه يمر بتجارب مشابهة بخصوص هذا الأمر على مدار آخر 15 عاماً.

وقال روز في تدوين صوتي: "في آخر مرة في الأسبوع الماضي، عندما كنت عند منزل والدتي، توقفت سيارتي في موقف وكان المحرك متوقفاً".

وأضاف: "جاءت الشرطة، وجاءت سيارة مكافحة الشغب، وثلاث سيارات شرطة واستجوبوني، قالوا إنه وصلهم بلاغاً عن قيادة سيارة بشكل غير سليم، خطر ببالي أنه ‬لماذا يكون التفكير في سيارتي؟،‬ أخرجت بطاقة الهوية وخضعت لإجراء الكشف عن الكحول في الجسم، هذه من الأمور التي تحدث لي في كل مرة يأتي السؤال، ‬هل هذه السيارة مسروقة؟، كيف حصلت عليها؟، هل يمكنك إثبات أنك قمت بشرائها‭."

ويعتقد روز أن مثل هذه الوقائع جعلته يشكك في حدوث تغيير بخصوص عقلية التعامل مع العنصرية.

وقال روز: "شعرت باليأس من تغير الأشياء، لأن هذه عقلية البعض بخصوص العنصرية".

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