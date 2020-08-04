(هنا/here) احصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.





وقالت وزارة التربية والتعليم يمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا ).





وكتبت الوزارة على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين، قالت خلالها:





- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق.





- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها.





- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 في تمام الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، ويعقب ذلك مكالمة الوزير الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للوزير للتعليق علي النتائج .





وسوف تتاح النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم ، بدءًا من الساعة 2 من ظهر اليوم إن شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم.



