شركة أسترالية تعلن تحقيقها أرباح كبيرة بفضل الذهب المصري

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
منار طارق
يقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب – تابعة لشركة سنتامين الأسترالية – اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت مسمى «السكرى لمناجم الذهب»، وبدأت الإنتاج عام 2010 كشركة مشتركة بين «سنتامين» والهيئة.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، إلى جانب سدادها %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية.


وفي هذا الصدد، افادت وكالة "رويترز" انه اعلنت شركة سنتامين لاستخراج الذهب، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقد أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم، وقالت إن الأرباح قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام.


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