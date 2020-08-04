إسرائيل تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في القدس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:48 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات

ذكرت وكالة وفا، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما على أطراف القدس.

 

ووفقًا للوكالة الفلسطينية، طال القرار الإسرائيلي عائلة أبو صبيح في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وعائلة عويسات في بلدة جبل المكبر.

 

وقال خالد أبو تايه عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، إن العائلتين لجأتا إلى هدم منزليهما المكونين من طابق واحد تفاديا لدفع بدل أجرة هدم آليات السلطات الإسرائيلية، بعد استنفاد كل الطرق القانونية.

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