لتجنب الحوادث.."المرور" تقدم نصائح هامة للمواطنين
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:34 ص
إيريني صفوت
نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية؛ يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في:
1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.
كما شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.
كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
استملت الإدارة العامة للمرور، أجهزة قياس سرعة متطورة من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات السريعة وداخل المدن، في إطار مخططات وزارة الداخلية للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.
وحسب المعلومات التقنية المتوفرة، فإن وزارة الداخلية استلمت أجهزة رادار جديدة تسمى "ساهر" تمكن ضابط المرور من مراقبة سرعة المركبة ويفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.
ليس هذا فقط، بل فإن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن الرادارات الجديدة من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية.
وتم تركيب تلك الرادارات في طرق عديدة وجار خلال أيام استكمال وضعه في الطرق الآتية وبأكثر من رادار والطرق هي: طريق السويس - محور المشير (NA) - محور المشير الجديد الواصل من الـNA حتى أمن الدولة - التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - طريق المطار - كوبري اكتوبر - الكورنيش - صلاح سالم - محاور القاهرة الجديدة.
كما سيتم إرسال المخالفات على الهاتف المحمول، بعد ارتكاب المخالفات بدقائق، وسوف يتم وضعها مباشرة في الملف الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة
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