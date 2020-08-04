بن شرقي يكشف تفاصيل أزمة الملهي الليلي

كشف المغربي اشرف بن شرقي، صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إزمة الملهي الليلي وأمامه كحوليات.





وتعرض بن شرقي لانتقادات لاذعة من جانب جماهير الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه والتواجد في مكان كهذا مما يتعارض معهم تماما.





وطالبت بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيع عقوبة على اللاعب لمنع تكرار الأمر من جانب لاعبي الفريق في الفترة المقبلة.





وقد أجر أشرف بن شرقي اتصالا هاتفيا مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك لتوضيح الأمر له.





وأكد بن شرقي لإدارة الزمالك، أنه لم يكن يتناول أي كحوليات ولكنه كان متواجد مع بعض الأصدقاء، وأشار إلى أن أحد الأشخاص هو الذي قام بتصويره من الأساس.





وقال اللاعب إن الفيديو ليس له أساس من الصحة مؤكدًا على أنه سيقاضي الإعلامي الذي نشر الفيديو وادعى من خلاله تواجده بملهى ليلي في حالة سكر.





وتابع بن شرقي إلى أن الصور التي تم بثها قديمة، وتم توظيفها لخدمة الخبر



