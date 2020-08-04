بوسي شلبي تنشر صورة جديدة لها بصحبة يسرا وهند صبري

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:51 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
شاركت الأعلامية بوسي شلبي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة الفنانة يسرا، وهند صبري وتامر حبيب.


وعلقت شلبي، على الصورة قائله: "احلى صحاب"، وكالعادة نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، حيث إنهالت التعليقات على الصورة، منها "منورين الدنيا ومتهتموش لكلام المتنمرين والناس الفاضية".


وفي سياق منفصل تغزلت نادين نجيم في الفنانة الراحلة سعاد حسني، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تقوم بعمل استعراضي على غرار ما قدمته سعاد حسني ونجمة الفوازير شريهان.



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