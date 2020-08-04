أحمد جمال يروج لأغنيته الجديدة "من غير مجاملة" (فيديو)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

روج الفنان أحمد جمال لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "من غير مجاملة" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو من الأغنية. 

وعلق قائلًا: "لو أشوف عيونها بسرح في لونها.. آه ياني منها دي عليها صوت".

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال أغنية "توكلنا على الله" وطرحها علي طريقة الفيديو كليل عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والأغنية من كلمات محمود عبدالله والحان مصطفى شوقي



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