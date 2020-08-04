حسين الجسمي يحصد 8 مليون مشاهدة من خلال "الحساس"

حصدت أغنية الفنان حسين الجسمي، التي تحمل اسم "الحساس"، 8 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها يوم 1 يوليو، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وتضمنت كلمات أغنية "الحساس"، الآتي: " يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس.. في حُب يمحي حُب.. وفي ناس تمحي ناس.. أرجوك لا تحزن.. ارتاح واتطمن.. بعض اللقى مؤلم.. وبعض الفراق أحسن".





يذكر أن أغنية "الحساس"، غناء حسين الجسمي، ومن كلمات الشاعر أحمد الصانع، توزيع حسام كامل.





يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية "روح العشق"، وتضمنت كلماتها الآتي: "عيدك اللي مـَر قلبي وْكل منـّا في بـلد .. بـحتفل به وآتخيّـل اني هاللحظة معاك ..كلّ عام وإنتَ أجمل شي في عمري إنوجد .. وانا مثل الشمعة هذي روح وذابت في هواك".



