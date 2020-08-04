هل ينضم صالح جمعة إلى إنبي ؟

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:20 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
علي خلاف
حسم مسؤولو نادي إنبي، موقفهم من التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط صالح جمعة بالعودة من جديد للفريق البترولي خلال هذا الصيف بعد فشله في الحصول على فرصة داخل الأهلي.

ورفض حلمي طولان المدير الفني لإنبي التعاقد مع صالح جمعة بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد قرر العفو عن صالح جمعة من خلال مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق، ومن جانبه تعهد اللاعب بالالتزام خلال المرحلة المقبلة.

ويتواجد فريق إنبي في المركز السابع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة بعد خوض 18 لقاء في المسابقة المحلية.

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