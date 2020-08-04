أحدهما يقلل الوفيات.. آخر تطورات بورصة علاج كورونا

ما زالت الأبحاث والدراسات مستمرة للوصول إلى دواء ناجح وفعال لمرضى كورونا خاصة للحالات الخطرة والحرجة التي تكون نسبة تعرضها للوفاة كبيرة وكل يوم يظهر علاج ودواء جديد لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وتستعرض بوابة "الفجر" آخر تطورات بورصة علاج كورونا في السطور التالية:

1- علاج RLF-100:

صرحت كلا من شركة أدوية "ريليف ثيرابيوتيكس" في جنيف وشركة "نيورو أر أكس" الأمريكية الإسرائيلية أن علاج RLF-100 ، أثبت نجاحًا كبيرا لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذين يعانوا من حالة خطرة، حيث تم تعافيهم سريعًا من فشل الجهاز التنفسي وذلك بعد 3أيام فقط من تناولهم هذا العلاج الفعال، وفق ما كشفته وكالات أنباء.





كما أن شركة "ريليف ثيرابيوتيكس" في جنيف تمتلك براءة اختراع علاج كورونا هذا الذي تعاونت فيه مع شركة " نيورو أر إكس" الأميركية الإسرائيلية للعمل على تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية.





وفي شهر يونيو الماضي أعطت هيئة الغذاء والدواء الأميركية هذا العقار ترخيصا لكي يتم استعماله في الحالات الخطيرة والحرجة بهدف علاج أزمات الجهاز التنفسي لمرضى كوفيد 19.





وخلال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء الجديد، تم استعماله ل 70 مصاب بفيروس كورونا المستجد الذين تعرضوا لمرحلة خطرة وحرجة.





ومن خلال بيان مشترك صرحت الشركتان أن التقرير المبدئي لاستعمال هذا الدواء للحالات الخطيرة اتضح تعافي المرضى بشكل سريع، حسب ما ذكره أطباء مستشفى" هيوستن ميثوديست".





وأشارت الشركتان إلى أن مريضًا يبلغ من العمر 54 عاما، أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال تلقيه العلاج من فشل عملية زرع رئتين، حيث استطاع أن يستغني عن جهاز التنفس الصناعي في حوالي أربعة أيام من دواء كورونا الجديد RLF-100.





وتجرى حاليا التجارب السريرية بهدف الكشف عن مدى نجاح وفعالية هذا العلاج مع المرضى المصابين بكوفيد 19 والأقل خطرا ولديهم فشل في الجهاز التنفسي.





ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة "نيورو أر أكس" لـوكالة "رويترز" بقيام لجنة مستقلة بوضع" تحليلا للبيانات التي توصلت إليها الشركة في وقت لاحق من الشهر الجاري".





2- عقار الديكساميثازون: