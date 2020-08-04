"زاهر" يكشف فى الراديو 9090.. تفاصيل جديدة فى أزمة التنمر به وبإبنته

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

فى السادسة من مساء الثلاثاء  ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة .. يحل الفنان أحمد زاهر، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090.


أحمد زاهر، يتحدث عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى والتى ظهر فيها بجوارها على "البيسين".


زاهر يكشف آخر ماوصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولإبنته "ليلى".


ويكشف عن اسابا إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع إبتنته ليلى معلنا تحديه لكل من تنمر بإبنته وبه .. وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسئ له ولأسرته .

ويتحدث ايضا عن شخصية "فتحي" شرير مسلسل "البرنس" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى .. وكيف استعد لها .. وهل يمكن ان يكررها ام لا .. ومخاوفه من حبس المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع.. الشخصية ببراعة شديدة، جعلت الجمهور يكرهه كرهاً شديدا، حتى وصل الأمر، ووصل كره البعض لها إلى كتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع السوشيال ميديا بالقتل

ويكشف زاهر كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدى البدلة الحمراءو يواجه حبل المشنقة.

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