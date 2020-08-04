يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:44 ص
حريق مطار مصراتة
حريق مطار مصراتة
الفجر
نشرت انتصار محمد، المسؤولة بالمكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت، بالجيش الوطني الليبي، صور الحريق الضخم الذي اندلع في مطار مصراتة، والذي يستخدم في نقل المرتزقة الذين تجلبهم تركيا إلى ليبيا.

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، باشتعال النيران بصالة الركاب بمطار مصراتة الليبي.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا يوم الأحد، إنقاذ 20 مهاجرا مخالفين علقوا في البحر نتيجة تعطل قاربهم قبالة سواحل مليتة.

وأشار بيان للإدارة إلى أنه "عقب ورود بلاغ للإدارة العامة مفاده، وجود عدد من المهاجرين غير الشرعيين وسط البحر في حالة استغاثة نتيجة تعطل قاربهم الخشبي على بعد 18 ميلا شرق مليتة، تم تكليف وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري في مدينة زوارة، بعملية إنقاذ المهاجرين"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف: "تم إنقاذ 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية وآسيوية".

وأكد البيان، نقل المهاجرين إلى مقر الوحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفاد، بأن العمل جار على تسليمهم لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية في مدينة زوارة الليبية.
يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)
يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)
يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)
يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)
يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)
يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)
يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)
يستخدم في نقل المرتزقة.. حريق ضخم يلتهم مطار مصراتة الليبي (صور)

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