"الطوق و الأسورة" ثلاثة أيام على المسرح المكشوف.. التفاصيل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:39 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان عرض " الطوق و الاسورة " من إنتاج الفرقة يستكمل ليالي عرضه على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ، حيث يقدم العرض أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة ٥،٦،٧ من شهر أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساء. 

و أضاف " سرور" ان عرض " الطوق و الأسورة" قدم حتى الآن في نسخته الجديدة ٤٠  ليلة عرض منذ افتتاحه في يناير ٢٠١٩، و هو العرض حاصد الجوائز في المهرجانات العربية و الدولية لعام ٢٠١٩ ، حيث حصل العرض على جائزة  سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩  ، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان،  كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.


"الطوق و الأسورة" تدور  أحداثه  في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،نورهان أبو سريع ، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

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