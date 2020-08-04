بسبب خصومة.. مصرع شاب بطلقات نارية في قنا

لقي شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بطعنات وطلقات نارية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع الخطيب احمد عبدالشافي، في العقد الثالث من العمر، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.





وكشفت التحريات الأولية، أن خلافات ثأرية بين عائلتين بالقرية، هي السبب في الجريمة، وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام.





تطورات كورونا في مصر:

في سياق منفصل، أعلن حازم عمر نائب محافظ قنا، تعافي وخروج 311 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس، جاء ذلك خلال زيارتهما الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس ، الاثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.



